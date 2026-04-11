أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إيقاف الحرب مع إيران فورًا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الانتخابات النصفية الأمريكية ورغبته في تجنب أي أزمات خلال العامين المتبقين من فترته.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن إيران مصرة على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة بشكل كامل، مما يجعل الملف النووي أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

وأضاف الإعلامي أن الصواريخ لم تعد تشغل بال ترامب في هذه المرحلة، حيث يركز بشكل أكبر على الانتخابات الداخلية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي يسعى لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على فرصه السياسية.

وأشار موسى إلى أن إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لا يريدان وقف الحرب على إيران، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي يختلف عن الموقف الأمريكي، حيث ترى تل أبيب أن استمرار الضغط العسكري على إيران يخدم مصالحها الاستراتيجية.

وأوضح الإعلامي أن المفاوضات الجارية في باكستان لن تنتهي غدًا كما يعتقد البعض، بل سيعود الوفدان إلى بلادهم للتشاور، مما يعكس تعقيد الموقف وصعوبة الوصول إلى اتفاق سريع.

وشدد أحمد موسى على أن المشهد الحالي يعكس تباينًا واضحًا بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، مؤكداً أن استمرار المفاوضات في باكستان يمثل فرصة مهمة لكنها تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق نتائج ملموسة.