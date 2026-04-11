أحمد موسى: الصواريخ الإيرانية لم تعد تشغل بال ترامب

كتب : داليا الظنيني

11:40 م 11/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إيقاف الحرب مع إيران فورًا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الانتخابات النصفية الأمريكية ورغبته في تجنب أي أزمات خلال العامين المتبقين من فترته.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن إيران مصرة على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة بشكل كامل، مما يجعل الملف النووي أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

وأضاف الإعلامي أن الصواريخ لم تعد تشغل بال ترامب في هذه المرحلة، حيث يركز بشكل أكبر على الانتخابات الداخلية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي يسعى لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على فرصه السياسية.

وأشار موسى إلى أن إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لا يريدان وقف الحرب على إيران، مؤكدًا أن الموقف الإسرائيلي يختلف عن الموقف الأمريكي، حيث ترى تل أبيب أن استمرار الضغط العسكري على إيران يخدم مصالحها الاستراتيجية.

وأوضح الإعلامي أن المفاوضات الجارية في باكستان لن تنتهي غدًا كما يعتقد البعض، بل سيعود الوفدان إلى بلادهم للتشاور، مما يعكس تعقيد الموقف وصعوبة الوصول إلى اتفاق سريع.

وشدد أحمد موسى على أن المشهد الحالي يعكس تباينًا واضحًا بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، مؤكداً أن استمرار المفاوضات في باكستان يمثل فرصة مهمة لكنها تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق نتائج ملموسة.

فيديو قد يعجبك



حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زووم

حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

زيزي عادل بالحجاب ونسرين طافش جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائح بالجمالية
حوادث وقضايا

لـ خروجه عن الواجب.. الداخلية تُنهي خدمة فرد شرطة بسبب سائح بالجمالية
هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل تنخفض الأسعار بانتهاء الحرب الإيرانية؟.. خبراء يجيبون
"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع
نصائح طبية

"الكورس بـ3 آلاف جنيه".. طبيب يحذر من "خلطات" وهيمة للتخسيس السريع

"في بيان رسمي".. الأهلي يرد على بيان الاتحاد المصري بشأن جلسة استماع المحادثات
مضيق هرمز يهدد مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.. ما القصة؟
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات