لتجنب 3650 وخزة سنويًا.. الصحة تكشف تفاصيل مبادرة "أبطالنا السكر"

كتب : حسن مرسي

11:34 م 11/04/2026

مبادرة ''أبطالنا السكر''

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نحو 55 ألف طفل مصري من عمر سنة حتى 18 عامًا يعانون من مرض السكر من النوع الأول الذي يتطلب العلاج بالإنسولين، مشيرًا إلى أن المرض يمثل تحديًا نفسيًا وجسديًا للأسرة والطفل.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأطفال يحتاجون إلى قياس معدلات السكر من 6 إلى 10 مرات يوميًا باستخدام الوخز بالإبرة، ما يعادل 3650 وخزة سنويًا، وهو عبء نفسي وبدني شديد.

وأضاف أن الحل جاء عبر المبادرة الرئاسية "أبطالنا السكر"، التي أطلقتها وزارة الصحة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير أجهزة مراقبة السكر المستمرة التي تقيس مستوى السكر لحظيًا على مدار 24 ساعة دون وخز أو ألم، مع تنبيه فوري للأهل والطبيب عند أي ارتفاع أو انخفاض.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت في مستشفى أطفال مصر، وستتوسع لتشمل ثمانية أماكن، حيث يتم توزيع الأجهزة مجانًا وفق ضوابط اللجنة العلمية المتخصصة لاختيار الأطفال المستفيدين.

وفي سياق آخر، أكد عبد الغفار أن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه بسرعة دعم الدول الشقيقة في الخليج ولبنان، عبر توفير كوادر بشرية واحتياجات لوجيستية، وذلك بعد اتصالات مباشرة بين وزير الصحة المصري ونظرائه في الكويت ولبنان للاطمئنان على المنظومة الصحية هناك.

