إعلان

تسنيم: بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين إيران وأمريكا وباكستان

كتب : وكالات

10:24 م 11/04/2026

إيران والولايات المتحدة وباكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الجولة الجديدة تجري بحضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية علي باقري، من الجانب الإيراني.

ووفقًا لوكالة تسنيم، يشارك من الجانب الأمريكي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تكون الأخيرة التي يمنحها الوفد الإيراني لواشنطن.

محادثات باكستان إيران وأمريكا حرب إيران الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

