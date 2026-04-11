أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن الجولة الجديدة تجري بحضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية علي باقري، من الجانب الإيراني.

ووفقًا لوكالة تسنيم، يشارك من الجانب الأمريكي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تكون الأخيرة التي يمنحها الوفد الإيراني لواشنطن.