إسرائيل: إلقاء 18 ألف قنبلة على إيران خلال خمسة أسابيع من الحرب

كتب : د ب أ

08:24 م 11/04/2026

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 18 ألف قنبلة على إيران خلال أكثر من خمسة أسابيع من الحرب، وفقا لأرقام نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وأكدها متحدث عسكري اليوم السبت.

وتُظهر البيانات، التي نشرتها لأول مرة صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ووسائل إعلام أخرى، أن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 موجة من الغارات الجوية.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية بشأن أنواع وأوزان تلك الذخائر.

وفي المقابل، ذكرت التقارير أن إيران أطلقت نحو 650 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، مضيفة أن أكثر من نصفها كان مزودا برؤوس حربية ذات ذخائر عنقودية مصممة لنشر متفجرات أصغر حجما على مساحات واسعة.

ووفقا للأرقام الإسرائيلية، قُتل 20 مدنيا في إسرائيل جراء هذه الهجمات، بالإضافة إلى أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن أكثر من 7000 شخص أصيبوا بجروح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

