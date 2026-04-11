أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تجهيز مواقع مقترحة بمدينة موط بمركز الداخلة، تمهيدًا لاختيار الموقع الأنسب لإقامة فرع مكتبة مصر العامة وفرع لصيدلية الإسعاف.

وأتى ذلك في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال الأصول غير المستغلة في دعم المشروعات الخدمية.

دعم ثقافي وخدمة دوائية عاجلة

وأكدت المحافظ أن المقترحات المطروحة لإقامة مكتبة مصر العامة تستهدف دعم التوسع في الخدمات الثقافية والتنويرية، وتعزيز دور المكتبة كمركز معرفي يخدم مختلف الفئات العمرية.

كما أوضحت أن إنشاء صيدلية الإسعاف يهدف إلى توفير خدمات دوائية عاجلة ومستمرة لأهالي مركز الداخلة، بما يسهم في تقليل معاناة الانتقال ويضمن سرعة الحصول على الدواء داخل مدينة موط والمناطق المحيطة.

دراسة شاملة لاختيار الموقع الأنسب

ووجّهت المحافظ بإجراء دراسة متكاملة لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة، وفق معايير الكثافة السكانية وسهولة الوصول، لضمان خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يعكس توجه المحافظة نحو التخطيط العلمي للخدمات وربطها باحتياجات السكان الفعلية.