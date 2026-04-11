ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذي وقع على طريق بنها - شبرا الحر بمحافظة القليوبية إلى 4 حالات وفاة، بينهم 3 أفراد من أسرة واحدة، فيما أُصيب 8 آخرون بإصابات متفرقة، ويتلقون الرعاية الطبية داخل المستشفيات.

الضحايا كانوا في طريق العودة من حفل زفاف

وتبين أن جميع الضحايا والمصابين من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث كانوا في طريق عودتهم من حفل زفاف قبل وقوع الحادث المروع على الطريق الحر.

تحرك أمني وإسعافي عاجل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل على الطريق الحر في اتجاه مدينة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء الضحايا والمصابين

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: مسعد ص. ف (15 عامًا)، وشقيقه ياسين (16 عامًا)، وخالتهما رشا س. ع، إضافة إلى شخص مجهول الهوية يُقدّر عمره بنحو 45 عامًا.

كما أُصيب 8 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة بين كسور وكدمات وسحجات، بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وجميعهم من أبناء مركز الباجور.

تحقيقات جارية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.