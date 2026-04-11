أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس: السبت، بأن الوحدات العسكرية في طهران أخطرت الوفد التفاوضي المتواجد في باكستان برصد تحرك لمدمرة أمريكية انطلقت من ميناء الفجيرة صوب مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر، أن الجانب الإيراني مرر رسالة تحذيرية عاجلة عبر الوسيط الباكستاني، تفيد بصدور أوامر باستهداف السفينة الحربية خلال 30 دقيقة فقط في حال واصلت تقدمها في المسار المذكور تزامنا مع انطلاق مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا.

تصعيد بحري في سياق حرب إيران

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية، توقف المدمرة الأمريكية عن الحركة بشكل فوري نتيجة الرد الصارم والتحذيرات التي أطلقها وفد طهران من العاصمة الباكستانية.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده عودة السفينة الحربية من محيط مضيق هرمز عقب التهديد الحازم.

من جانبه، نفى مسؤول عسكري رفيع المستوى عبر التلفزيون الرسمي الإيراني الادعاءات التي نشرها موقع "أكسيوس" بشأن نجاح سفينة أمريكية في عبور مضيق هرمز، واصفا تلك الأنباء بأنها لا أساس لها من الصحة.

رؤية دونالد ترامب لمواجهة إيران وأمريكا

في أثناء ذلك، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا عبر "تروث سوشيال" ضد وسائل الإعلام التي وصفها بـ"المروجة للأخبار الزائفة"، متهما إياها بفقدان المصداقية والإصابة بـ"متلازمة الهذيان الترامبي".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن تلك الوسائل تحاول الادعاء بانتصار طهران، بينما الحقيقة تؤكد أنها "تخسر وبقوة" في مواجهتها الحالية.

وأكد ترامب بأن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد تلاشت، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي وأجهزة الرادار باتت غير موجودة فعليا.

وأضاف أن مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة تعرضت لتدمير شبه تام، مؤكدا أن القيادات التاريخية للنظام "لم تعد موجودة بيننا".

وأوضح ترامب أن واشنطن بدأت فعليا في عمليات تطهير مضيق هرمز كخدمة لدول العالم، ومن بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، منتقدا افتقار تلك الدول للشجاعة أو الإرادة للقيام بهذه المهمة بأنفسهم.

وأشار ترامب، إلى توجه ناقلات النفط الفارغة من عدة أمم نحو الولايات المتحدة لتحميل شحنات الطاقة.

