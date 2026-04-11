تحسن ملحوظ.. تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي

كتب : محمد نصار

03:45 م 11/04/2026

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي، وذلك وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.

وقال المركز، في بيان اليوم: طبقًا للمؤشر انتقلت مصر من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض في مستويات الإرهاب، وذلك بعد أن احتلت المركز 32 عالميًا في عام 2026، مقارنة بالمركز 29 عالميًا في عام 2025.

يذكر أن المؤشر يصنّف 163 دولة بالاعتماد على أربعة مؤشرات فرعية، وهي: عدد الحوادث الإرهابية، وعدد الوفيات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، وعدد الإصابات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، وعدد الرهائن الذين تم أخذهم من قبل الجماعات الإرهابية، وذلك خلال سنة معينة.

