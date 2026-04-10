قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، إنه تم رصد 7 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة أن العدوان الإيراني استهدف عددًا من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.