إعلان

الكويت: إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني بسبب مسيرات معادية

كتب : د ب أ

06:03 م 10/04/2026

إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، إنه تم رصد 7 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة أن العدوان الإيراني استهدف عددًا من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الوطني الكويتي الشرق الأوسط الكويت حرب إيران الهجمات الإيرانية

إعلان

إعلان

