نائب ترامب يحذّر: لن نتساهل مع الإيرانيين إذا حاولوا "التلاعب" بالمفاوضات

كتب : مصطفى الشاعر

03:23 م 10/04/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

غادر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، العاصمة واشنطن متوجها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لقيادة جولة جديدة من المفاوضات رفيعة المستوى والمصيرية مع الجانب الإيراني، بهدف تثبيت "اتفاق وقف إطلاق النار" ومنع انفجار المنطقة.

يد ممدودة وشروط صارمة

قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، صرح فانس، اليوم الجمعة، للصحفيين، بأنه يتطلع بإيجابية لهذه المفاوضات، قائلا: كما أكد رئيس الولايات المتحدة، إذا كان الإيرانيون مستعدين للتفاوض بحسن نية، فنحن بالتأكيد نمد يدنا لهم. لكنه أردف بلهجة تحذيرية: إذا حاولوا التلاعب بنا، فسيجدون فريقا تفاوضيا غير متساهل على الإطلاق.

فريق ترامب للمهمات الصعبة

كشف النائب فانس، أن فريق التفاوض، الذي يضم أيضا المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قد تلقى "توجيهات واضحة وقاطعة" من الرئيس دونالد ترامب بشأن الخطوط العريضة للمفاوضات، دون الكشف عن تفاصيلها الدقيقة.

وأضاف نائب ترامب: سنحاول إجراء مفاوضات إيجابية، الرئيس وضع لنا معايير محددة للغاية، وسنرى ما ستُسفر عنه النتائج على أرض الواقع، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتضع هذه الجولة من المباحثات اتفاق وقف إطلاق النار "المؤقت" أمام اختباره الحقيقي، حيث يسعى فريق دونالد ترامب لانتزاع "ضمانات دائمة" من إيران مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية.

إيران وأمريكا محادثات باكستان حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار

