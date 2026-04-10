كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول بحث "اتفاق وقف إطلاق النار" مع إيران والخيارات العسكرية المتاحة لتأمين مضيق هرمز.

دور دول الخليج في استدامة الهدنة

أكد ستارمر، في تصريحات للصحفيين من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، أنه أبلغ ترامب بضرورة إشراك دول الخليج الجارة لإيران في أي اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استمراره مشددا على أن هذه الدول تمتلك رؤى قوية وحاسمة بشأن أمن مضيق هرمز، حسبما أفادت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية.

خطة لتأمين الملاحة الدولية

أوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن الجانب الأكبر من الاتصال مع ترامب ركز على وضع خطة لضمان عبور السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي في ظل تحذيرات من أن حالة "عدم اليقين" المحيطة بالمضيق لا تزال تجعل الشحن والملاحة مخاطرة كبيرة في الوقت الراهن.

توتر في العلاقات مع الناتو

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الأمريكية حالة من "الفتور" وسط توتر أوسع بين إدارة ترامب وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب رفض دول الحلف الانخراط المباشر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وهو ما أثار غضب الرئيس الأمريكي تجاه الحلف.

الالتزام البريطاني تجاه الحلفاء

وفي ختام جولته الدبلوماسية التي استمرت ثلاثة أيام في المنطقة شدد كير ستارمر، على أهمية وقوف بريطانيا كحليف وصديق لدول الخليج في هذه اللحظة الفارقة، مشيرا إلى أن هذا الصراع سيحدد ملامح جيل كامل مما يتطلب ردا قويا وحازما لحماية المصالح المشتركة.

يتزامن هذا التقارب العسكري بعد فترة وجيزة من هجوم حاد شنه ستارمر على ترامب، حيث أعرب عن استيائه من ارتفاع فواتير المعيشة في بريطانيا نتيجة "السياسات الأمريكية تجاه إيران"، في وقت لا تتوقف فيه واشنطن عن الضغط على حلفائها لفرض تأمين دائم للملاحة الحيوية.