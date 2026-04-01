وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنشاء قوائم اتحادية للمواطنين وطلب من خدمة البريد الأمريكية إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد فقط للأشخاص المدرجين في هذه القوائم.

ويُعد هذا الأمر التنفيذي ثاني محاولة له منذ عودته إلى السلطة العام الماضي للتأثير على الانتخابات الأمريكية باستخدام سلطته التنفيذية، ومن المتوقع أن يتم الطعن عليه بسرعة أمام القضاء، والدستور الأمريكي يمنح الولايات سلطة وضع قواعد الانتخابات وإدارتها، بينما يمكن للكونغرس وضع بعض اللوائح التنظيمية.

وقال ترامب أثناء توقيعه للأمر في المكتب البيضاوي: "هذا أمر مهم، ولا أعتقد أن المحاكم يمكنها إبطال هذا القرار، وأعتقد أن هذا سيساعد كثيراً في الانتخابات، ونود أن يكون لدينا بطاقة هوية للناخب، ونود أن يكون لدينا إثبات المواطنة، وسنعمل على ذلك لاحقاً. كنت أظن أن الأمر سيكون سهلاً."

وطلب الأمر التنفيذي من وزارة الأمن الداخلي إنشاء "قوائم مواطنة للولايات" استناداً إلى سجلات المواطنة والتجنيس الفيدرالية، وسجلات الضمان الاجتماعي، وقواعد بيانات اتحادية أخرى، على أن تُرسل هذه القوائم إلى الولايات للتحقق من سجلات الناخبين، فيما يُطلب من خدمة البريد إرسال بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين على تلك القوائم، ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل خدمة البريد، التي تعاني من نقص التمويل المزمن، مع مهمة مراقبة بطاقات الاقتراع.

وشارك في مناقشات حول الأمر التنفيذي كل من كورت أولسن وهيذر هوني، اللذين كان لهما دور في محاولات فاشلة لإبطال نتائج انتخابات 2020 التي خسرها ترامب.

يشغل أولسن حالياً منصب مدير أمن ونزاهة الانتخابات في البيت الأبيض، بينما تعمل هوني في منصب رفيع بوزارة الأمن الداخلي.

وتوقع خبراء الانتخابات أن يتم اعتبار الأمر التنفيذي غير دستوري من قبل المحاكم، وقال ديفيد بيكر، مؤسس مركز الابتكار والبحوث الانتخابية غير الحزبي: "سيتم حظر هذا الأمر من قبل المحاكم الفيدرالية قبل أن تجف الحبر".

وأضاف: "الدستور يمنح الولايات السلطة لتنظيم هذه القضايا المتعلقة بالتصويت عبر البريد، وقد استبعد المؤسسون الرئيس من وضع سياسات الانتخابات للولايات".

واستمر ترامب في تكرار مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020، مؤكدًا أمس الثلاثاء بعد التوقيع: "لقد فزت ثلاث مرات، فزت ثلاث مرات بشكل مقنع."

ورغم انتقاداته المتكررة للتصويت عبر البريد واتهامه له بـ"الغش"، فقد استخدم ترامب هذه الطريقة للتصويت بنفسه في انتخابات سابقة، بما في ذلك انتخابات خاصة لعضوية مجلس تشريعي في فلوريدا الشهر الحالي، كما ألمح هذا العام إلى تأييده لتوحيد الانتخابات على المستوى الوطني في بعض المناطق، ما أثار قلق مسؤولي الانتخابات في الولايات.

وكان ترامب قد وقع في مارس من العام الماضي أمراً تنفيذياً يفرض شروط إثبات المواطنة لتسجيل الناخبين ويقلل التمويل عن الولايات التي تسمح بمهلة إضافية لوصول بطاقات الاقتراع عبر البريد، وقد أبطلت المحاكم العديد من بنود هذا الأمر.

كما ضغط ترامب على الكونجرس لتمرير قانون "SAVE America" الذي يفرض متطلبات جديدة لإثبات الهوية والمواطنة للناخبين، وقد مرّ القانون في مجلس النواب ولكنه توقف في مجلس الشيوخ.