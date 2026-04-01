دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن العملية العسكرية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، ردا على تساؤلات الأمريكيين بشأن ضرورة مهاجمة إيران.

قال روبيو في كلمة مصورة: "يتساءل الكثير من الأمريكيين: لماذا كان لا بد من مهاجمة إيران الآن"؟.

واتهم روبيو إيران أنها تريد امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أن هذا أمر لا شك فيه إطلاقا.

وتابع: "من الواضح أنهم عرضت عليهم كل الفرص لإنشاء برنامج نووي يسمح لهم بالحصول على الطاقة، وليس على الأسلحة، وكانوا كل مرة يرفضون ذلك".

بشأن إطلاق العمل العسكري في هذا التوقيت تحديدا، قال روبيو: "كنا على وشك أن تصبح إيران دولة لديها الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة، بحيث لا يمكن لأحد أن يفعل شيئا حيال برنامجها النووي في المستقبل. كان هذا خطرا لا يمكن تحمله".

وأضاف: "تحت أي ظرف من الظروف، لا يمكن لدولة يحكمها رجال دين شيعة متشددون ذوو رؤية أبوكاليبتية "آخر الزمان" للمستقبل أن تمتلك أسلحة نووية، وتحت أي ظرف من الظروف، لا يمكن السماح لهم بإخفاء برنامجهم وطموحاتهم وراء درع من الصواريخ والطائرات المسيرة بحيث لا يستطيع أحد فعل شيء حيال ذلك".

وخلص إلى القول: "إن هذه كانت فرصتنا الأخيرة والفضلى للقضاء على هذا التهديد التقليدي، هذا الدرع التقليدي الذي كانوا يحاولون بناءه. فاتخذ الرئيس القرار الصحيح بالقضاء عليه الآن".

وأضاف أن هدف العملية تدمير صواريخ إيران التقليدية وبرنامجها للطائرات المسيرة وإجبارها على "التعامل مع العالم بجدية حول عدم امتلاكها للأسلحة النووية أبدا".

يذكر أن إيران كانت تنفي دائما سعيها للحصول على الأسلحة النووية، مؤكدة أن برنامجها النووي يهدف إلى تطوير الطاقة الذرية للأغراض السلمية وأن من حقها المضي قدما في هذا البرنامج، وفقا لروسيا اليوم.