شهد اليوم العاشر من الحرب التي تشنها إسرائيل وأمريكا على إيران سلسلة من التطورات على المستويات العسكرية والدبلوماسية، بعد انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا جديدا للبلاد في تحدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن استيائه.

كما تصاعدت الهجمات الإيرانية على إسرائيل والأهداف الأمريكية في المنطقة، في الوقت الذي أعلن ترامب فيه عن تقدم كبير نحو إنهاء العمليات العسكرية، بعد مكالمة مع نظيره الروسي الذي قد مقترحا لإنهاء الصرع.

ترامب ينتقد اختيار مجتبى خامنئي

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومه بتعليق على انتخاب مجتبى خامنئي مرشداً لإيران، مؤكداً أنه غير سعيد بالاختيار، ومضيفاً: "سنرى ما سيحدث".

كما علق على ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع مؤقت وثمنه ضئيل مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم.

اقرأ أيضا:

كيف علق ترامب على اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد؟

ترامب: الإيرانيون ارتكبوا خطأً بتنصيب مجتبى خامنئي مرشدًا لهم

مقترح من بوتين إلى ترامب لإنهاء حرب إيران

على الصعيد الدبلوماسي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحاً إلى ترامب لإنهاء الحرب، في محاولة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

اقرأ أيضا:

الكرملين: بوتين طرح على ترامب مقترحات لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة

مخطط أمريكي إسرائيل لاغتيال مجتبى خامنئي

كشفت تقارير أمريكية أن "رأس المرشد الجديد" باتت على طاولة المفاوضات الإسرائيلية الأمريكية، حيث يرهن ترامب حياته بتقديم تنازلات "مؤلمة" لإنهاء الحرب.

اقرأ أيضا:

إسرائيل تخطط لاغتيال مجتبى خامنئي.. وترامب يمنح الضوء الأخضر

موجة جديدة من الهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية

ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني بأمر من مجتبى خامنئي، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة باستخدام صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" وطائرات مسيرة.

اقرأ أيضا:

الحرس الثوري الإيراني يقصف إسرائيل وأهدافا أمريكية بالصواريخ

إيران: صواريخنا المستقبلية ستزن أكثر من طن واحد للرأس الحربي

الحرس الثوري الإيراني يحذر المستوطنين: وابل النيران الكثيف سيستمر بالانهمار عليكم

إيران تعلن إسقاط 82 مسيرة أمريكية وإسرائيلية و4 مقاتلات "إف 15" منذ بداية الحرب

أمريكا تأمر دبلوماسييها بمغادرة السعودية

وفي تحرك أمريكي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات لموظفي بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية بمغادرة البلاد.

اقرأ أيضًا:

الخارجية الأمريكية تأمر دبلوماسييها بمغادرة السعودية فورا.. ما السبب؟

ترامب يتحدث عن قرار إنهاء الحرب على إيران

وأكد ترامب أن قرار إنهاء الحرب سيكون مشتركاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة حول توقيت إنهاء العمليات.

اقرأ أيضًا:

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون مشتركا مع نتنياهو

حصيلة الهجمات على البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة إصابة 32 مدنياً جراء هجوم بطائرات مسيرة على منطقة سترة، بينهم 4 حالات بليغة استدعت التدخل الجراحي. وأشارت تقارير إعلامية إلى احتمال سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي في المنطقة نتيجة عطل فني، دون تأكيد رسمي.

اقرأ أيضا:

بينهم أطفال.. 32 مصابا في هجوم بمسيرات إيرانية على سترة بالبحرين

البحرين.. شركة بابكو تعلن القوة القاهرة و32 مصابا بعد هجمات إيرانية

حصيلة الهجمات على الإمارات

أما الإمارات، فقد أعلنت وزارة الداخلية تعامل الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي، بعد أن رصدت 17 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 16 منها، وسقط الآخر في البحر.

وأعلنت الوزارة لاحقاً مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني.

اقرأ أيضا:

الإمارات تعلن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة

حريق بمنطقة الفجيرة النفطية جراء سقوط شظايا اعتراضية

حصيلة الهجمات على السعودية

أعلنت الدفاعات المدنية في السعودية، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بعد سقوط مقذوف عسكري على منطقة سكنية في محافظة الخرج.

اقرأ أيضًا:

السعودية: قتيلان و12 مصابًا منذ بدء الحرب إثر سقوط مقذوف على منطقة سكنية

موجة جديدة من الغارات على إيران

في إسرائيل، نفذ جيش الاحتلال موجة جديدة من الغارات على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني، بينما أعلن المتحدث العسكري أن القوات الإسرائيلية هاجمت 6 مطارات منذ بدء الحرب.

كما كشفت تقارير أمريكية أن إسرائيل تخطط لاغتيال المرشد الجديد مجتبى خامنئي بموافقة أمريكية.

اقرأ أيضًا:

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة من الهجمات في وسط إيران

إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق صواريخ في إيران ومقرات لقوات الأمن الداخلي والبسيج

تركيا تتصدى لصاروخ إيراني

تركياً، أعلنت أنقرة نشر ست طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية، وأسقطت صاروخاً باليستياً إيرانياً للمرة الثانية، محذرة من تداعيات استمرار الحرب في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

أردوغان: وجهنا تحذيرات لإيران بعد سقوط صاروخ في تركيا

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين في الحرب إلى 8

وفي الجانب العسكري الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية "سنتكوم" وفاة جندي أمريكي في الكويت، ليرتفع عدد القتلى إلى 8.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في الحرب مع إيران لـ8 أشخاص

الجيش الأمريكي يحدد هوية العسكري السابع الذي قُتل بهجمات إيران

ارتفاع عدد الضحايا الإيرانيين

أما إيران، فأعلن نائب وزير الصحة علي جعفريان مقتل أكثر من 1255 شخصاً وإصابة أكثر من 12 ألفاً منذ بدء الحرب، بينهم 200 امرأة و11 من الكوادر الطبية.

خلاف أمريكي إسرائيلي وإلغاء زيارة المبعوثان الأمريكيان إلى إسرائيل

وفي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، تم إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب، بعد خلاف على خلفية الضربات الإسرائيلية الواسعة داخل إيران.

اقرأ أيضًا:

بعد تقارير عن خلاف أمريكي إسرائيلي.. إلغاء زيارة مبعوثي ترامب إلى تل أبيب

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو الثلاثاء

فرنسا تدين الهجوم على إيران

في موقف أوروبي، أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا ليست طرفاً في أي هجوم على إيران، لكنها ستظل إلى جانب الدول الحليفة في مواجهة التصعيد، محذراً من هشاشة الوضع.

اقرأ أيضًا:

فرنسا: الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران خارج القانون الدولي

الرئيس الفرنسي: لسنا طرفًا في أي هجوم على إيران

ترامب يعلن اقتراب انتهاء حرب إيران

وفي نهاية اليوم العاشر من الحرب أعلن ترامب التي أن الولايات المتحدة متقدمة بفارق كبير على الإطار الزمني الأولي للحرب، مضيفاً أن الحرب الإيرانية "انتهت إلى حد كبير".

اقرأ أيضًا:

ترامب: الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير

إيران: مستعدون لحرب طويلة الأمد وتوجيه ضربات جديدة في الخليج

حذر مستشار السياسة الخارجية لمكتب المرشد الأعلى في إيران، كمال خرازي، من أن بلاده مستعدة لمواصلة استهداف دول الخليج كوسيلة ضغط.

اقرأ أيضًا:

إيران تهدد بـ "الألم الاقتصادي": مستعدون لضربات جديدة بالخليج لإنهاء الحرب

إسرائيل تهدد قيادة إيران الجديدة

وهدد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، قيادة إيران الجديدة، قائلا:" شاهدوا ما حدث للذين اعتقدوا أنهم بإمكانهم تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل".

اقرأ أيضا:

إسرائيل لقيادة إيران الجديدة: شاهدوا ما حدث للذين اعتقدوا أنهم بإمكانهم تهديدنا