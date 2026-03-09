قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن الإمارات في حالة دفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها وسكانها وبنيتها المدنية، مشيرًا إلى أن أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحفية أو روايات مجهولة المصدر.

وأشار قرقاش في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، إلى أن هدف الإمارات هو وقف العدوان المستمر على الدولة ودول الخليج العربي، وعدم الانجرار إلى التصعيد.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين بيانًا أكدت فيه أن الدفاعات الجوية في الدولة تصدت لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة مصدرها إيران، مشيرًة إلى أن الأصوات المسموعة في البلاد ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تمكنت من السيطرة على حريق اندلع نتيجة سقوط شظايا الصواريخ بعد اعتراضها. وعملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق، دون تسجيل أي إصابات، وأهابت الجهات المختصة بالجمهور الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب تداول الشائعات.