

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق، في إطار توسيع الضربات الموجهة لكافة منظوماته وإمكانياته.

وكشف بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو استهدف معملاً لتصنيع المحركات الصاروخية وعدة مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والتي كانت مخصصة للإطلاق باتجاه إسرائيل لضرب مواطنيها.

وأوضح البيان أن الجيش يواصل توسيع الضربة لتشمل البنى التحتية العسكرية لقوات الأمن الداخلي والبسيج، مستهدفا عددا من المقرات والقواعد الحيوية، من بينها:

مقر قيادة الفيلق اللوائي للنظام الإيراني.

مقر قيادة قوات الأمن الداخلي في أصفهان.

قاعدة كان يستخدمها الحرس الثوري والبسيج.

مقر القيادة التابع لشرطة الحرس الثوري.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن الداخلي والبسيج تشكل "جزءا من القوى التابعة للنظام الإيراني التي مارست الإرهاب خلال سنوات عديدة"، ووصفها بأنها "ذراع رئيسي لقمع المواطنين الإيرانيين واتباع العنف الشديد ضدهم بشكل منتظم"، وفقا لروسيا اليوم.