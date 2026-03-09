إعلان

إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق صواريخ في إيران ومقرات لقوات الأمن الداخلي والبسيج

كتب : مصراوي

09:19 ص 09/03/2026

صواريخ - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ موجة جديدة من الغارات الجوية على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في عدة مناطق، في إطار توسيع الضربات الموجهة لكافة منظوماته وإمكانياته.

وكشف بيان صادر عن الجيش أن سلاح الجو استهدف معملاً لتصنيع المحركات الصاروخية وعدة مواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، والتي كانت مخصصة للإطلاق باتجاه إسرائيل لضرب مواطنيها.

وأوضح البيان أن الجيش يواصل توسيع الضربة لتشمل البنى التحتية العسكرية لقوات الأمن الداخلي والبسيج، مستهدفا عددا من المقرات والقواعد الحيوية، من بينها:

مقر قيادة الفيلق اللوائي للنظام الإيراني.

مقر قيادة قوات الأمن الداخلي في أصفهان.

قاعدة كان يستخدمها الحرس الثوري والبسيج.

مقر القيادة التابع لشرطة الحرس الثوري.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن الداخلي والبسيج تشكل "جزءا من القوى التابعة للنظام الإيراني التي مارست الإرهاب خلال سنوات عديدة"، ووصفها بأنها "ذراع رئيسي لقمع المواطنين الإيرانيين واتباع العنف الشديد ضدهم بشكل منتظم"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ حزب الله جيش الاحتلال إسرائيل غارة جوية إسرائيلية في بيروت حزب الله يتصدى لعملية إنزال إسرائيلية قصف أهداف إسرائيلية وأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
إيران محذّرة أمريكا وإسرائيل: لم نبدأ حتى الآن في الرد بالمثل على الهجمات
شئون عربية و دولية

إيران محذّرة أمريكا وإسرائيل: لم نبدأ حتى الآن في الرد بالمثل على الهجمات
بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
اقتصاد

بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
هل يعتزل عبدالله السعيد بنهاية الموسم؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل يعتزل عبدالله السعيد بنهاية الموسم؟.. مصدر يوضح
إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق صواريخ في إيران ومقرات لقوات الأمن الداخلي
شئون عربية و دولية

إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق صواريخ في إيران ومقرات لقوات الأمن الداخلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة