

وكالات

تسببت غارات إسرائيلية متجددة على مناطق عدة في لبنان، في سقوط قتلى وجرحى فجر اليوم الاثنين، في وقت أعلن حزب الله اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية قرب العديسة عند الحدود الجنوبية.

أعلن حزب الله عن "اشتباك عناصره مع قوة إسرائيلية توغلت باتجاه بلدة العديسة الحدودية، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ما أجبرها على التراجع إلى منطقة خلة المحافر".

كما أعلن حزب الله "استهدافه بالمدفعية لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي تقدمت باتجاه بلدة عيترون جنوب لبنان".

من جهة أخرى، أفاد حزب الله أن "مقاتليه تصدوا للمروحيات الإسرائيلية بالأسلحة المضادة للطائرات عند السلسلة الشرقية الحدود السورية".

وأشار إعلام حزب الله في بيان إلى أن "محاولة تسلل قامت بها قوة إسرائيلية أنزلت عبر المروحيات التي هبطت في محيط بلدة سرغايا الحدودية مع سوريا باتجاه منطقة جرود النبي شيث وسط اشتباكات".

وأضاف أن "مقاتليه تمكنوا من إصابة إحدى المروحيات الإسرائيلية المتسللة شرق لبنان".

في غضون ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت منطقتي حي الأمركان والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت بلدة طير دبا جنوب البلاد.

هذا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت بلدات طيردبا، جويا، صريفا، قلاويه ومدينة صور جنوب لبنان، وفقا لروسيا اليوم.