إعلان

ترامب تعليقًا على ارتفاع أسعار النفط: ثمن ضئيل مقابل أمن أمريكا والعالم

كتب : وكالات

01:52 ص 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي، على منصة "تروث سوشيال" الإثنين: "أسعار النفط على المدى القصير، التي ستنخفض سريعًا عندما ينتهي القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن ضئيل جدًا مقابل أمن وسلام الولايات المتحدة والعالم. وحدهم الحمقى قد يظنون غير ذلك!".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي عن نشوب "أول خلاف حاد" بين الحليفين منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أيام، وذلك على خلفية اتساع نطاق الضربات الإسرائيلية التي استهدفت 30 مستودعًا للوقود في إيران يوم السبت.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن حجم الهجمات تجاوز بكثير التوقعات الأمريكية، استنادًا إلى الإخطار المسبق الذي قدمته تل أبيب، ما أثار حالة من "الاستياء" داخل الإدارة الأمريكية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

ووفقًا للموقع الأمريكي، تخشى واشنطن من أن استهداف البنية التحتية التي تخدم المدنيين الإيرانيين قد يؤدي إلى "نتائج استراتيجية عكسية"، من خلال حشد المجتمع الإيراني خلف النظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران هجمات على الخليج أسعار النفط ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
اقتصاد

بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
شئون عربية و دولية

بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة