علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي، على منصة "تروث سوشيال" الإثنين: "أسعار النفط على المدى القصير، التي ستنخفض سريعًا عندما ينتهي القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن ضئيل جدًا مقابل أمن وسلام الولايات المتحدة والعالم. وحدهم الحمقى قد يظنون غير ذلك!".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي عن نشوب "أول خلاف حاد" بين الحليفين منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أيام، وذلك على خلفية اتساع نطاق الضربات الإسرائيلية التي استهدفت 30 مستودعًا للوقود في إيران يوم السبت.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن حجم الهجمات تجاوز بكثير التوقعات الأمريكية، استنادًا إلى الإخطار المسبق الذي قدمته تل أبيب، ما أثار حالة من "الاستياء" داخل الإدارة الأمريكية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

ووفقًا للموقع الأمريكي، تخشى واشنطن من أن استهداف البنية التحتية التي تخدم المدنيين الإيرانيين قد يؤدي إلى "نتائج استراتيجية عكسية"، من خلال حشد المجتمع الإيراني خلف النظام.