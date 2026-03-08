بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، نجاح مقاتلي حزب الله اللبناني بالتصدي لعملية إنزال إسرائيلية في البقاع فجر السبت، مؤكدا نجاح المقاومة في ضرب أهداف نوعية في عمق الكيان وتكبيد القوات المعتدية خسائر فادحة.

تفاصيل التصدي لعملية إنزال إسرائيلية في لبنان

وأوضح حزب الله، أنه رصد تسلل 4 مروحيات إسرائيلية نفذت عملية إنزال في البقاع عند مثلث جرود بلدات يحفوفا والخريبة ومعربون، مشيرا إلى أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة تقدمت باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت ووصلت إلى منطقة المقبرة.

وأفاد حزب الله، بأن الاشتباك تطور بعد انكشاف القوة المعادية، ما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ "أحزمة نارية" مكثفة شملت 40 غارة جوية لتأمين انسحاب جنوده من المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات اليونيفيل إصابة 3 من جنودها جراء قصف استهدف قاعدة تابعة لها في جنوب لبنان.

أهداف عملية الإنزال الإسرائيلية في لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بفشل عملية إنزال في البقاع الليلة الماضية، والتي كان هدفها البحث عن رفات الطيار رون أراد المفقود منذ 40 عاما.

من جانبه، شدد أبو عبيدة على أن المقاومين يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم بمواجهة العدوان المستمر، مترحما على شهداء لبنان.

واستذكر البيان حسن الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله ودوره في دعم قطاع غزة وأهلها خلال معركة الدفاع عن الحقوق العربية.

تحذيرات أبو عبيدة من مخططات إسرائيل الكبرى

ودعا الناطق باسم كتائب القسام شعوب الأمة للتكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة أطماع الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتوسيع العدوان على المزيد من البلدان العربية والإسلامية.

وحذر أبو عبيدة، من سعي الاحتلال لتنفيذ مخططاته التوسعية فيما يُسمى "إسرائيل الكبرى".