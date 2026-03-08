أكد حسين علي إشكوري عضو "مجلس خبراء القيادة" في إيران، أن مسألة تحديد هوية المرشد الأعلى الجديد قد حُسمت بالفعل، مشددا على أن اسم خامنئي سيظل خالدا وحاضرا كزعيم للبلاد رغم عدم الإعلان الرسمي عن القرار النهائي حتى الآن.

وأوضح إشكوري في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية يوم الأحد، أن الهيئة المكلفة باختيار المرشد الأعلى القادم قد انتهت من الإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحساس، إذ قال: "لقد تم الانتهاء من مسألة تحديد القيادة.. سيظل اسم خامنئي حاضرا".

كواليس التصويت لضمان بقاء "اسم خامنئي" في القيادة

وأضاف عضو مجلس الخبراء، أن عملية التصويت على اختيار القائد الجديد قد جرت بالفعل، معربا عن تطلعاته بأن تقوم السلطات المعنية بإعلان النتائج في وقت قريب، وموجها رسالة طمأنة للداخل الإيراني بقوله: "لا داعي للقلق".

وتشير تصريحات إشكوري بشكل مباشر إلى احتمالية الإعلان عن اختيار مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الراحل علي خامنئي الذي تعرض للاغتيال، ليكون المرشد الأعلى القادم للجمهورية.

ويبلغ خامنئي الابن من العمر 56 عاما، وهو رجل دين من الرتبة المتوسطة.

علاقة خليفة خامنئي بالمؤسسة العسكرية

وعلى الرغم من أن مجتبى خامنئي لا يشغل حاليا أي منصب رسمي داخل هيكل النظام الإيراني، إلا أنه يُعرف على نطاق واسع بامتلاكه علاقات متينة وقوية مع الحرس الثوري، باعتبارها المؤسسة العسكرية والأمنية الأقوى في البلاد، مما يعزز من فرص استمرار "اسم خامنئي" في سدة الحكم.