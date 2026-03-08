كشف رجل الأعمال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، تفاصيل مشاركة الجيل الثاني من عائلته في إدارة الشركات، مؤكدًا أن ابنتيه بدأتا العمل من بداية السلم الوظيفي مثل أي موظف، وليس بتعيين مباشر في مناصب قيادية.

وقال الشاعر خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن ابنته حبيبة تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة صن رايز فنادق، وتتولى قطاع الفنادق التشغيلي، بينما ابنته دليلة تشغل منصب مدير عام شركة مدار للتطوير العقاري.

وأوضح أن الجيل الثاني بدأ يتحمل مسؤوليات مختلفة داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أنه طبق مع ابنتيه نفس القاعدة التي اتبعها مع نفسه في بداية مسيرته المهنية، حيث بدأ من أسفل السلم حتى وصل إلى القمة.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق: "بناتي طالعين مثلي موظفين من الأول، ابتدوا من الأول خالص عشان يتعلموا الشغل".