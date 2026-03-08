إعلان

حسام الشاعر: ابنتي حبيبة ودليلة بدأتا العمل من أدنى المناصب

كتب : داليا الظنيني

10:29 م 08/03/2026

حسام الشاعر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف رجل الأعمال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، تفاصيل مشاركة الجيل الثاني من عائلته في إدارة الشركات، مؤكدًا أن ابنتيه بدأتا العمل من بداية السلم الوظيفي مثل أي موظف، وليس بتعيين مباشر في مناصب قيادية.

وقال الشاعر خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن ابنته حبيبة تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة صن رايز فنادق، وتتولى قطاع الفنادق التشغيلي، بينما ابنته دليلة تشغل منصب مدير عام شركة مدار للتطوير العقاري.

وأوضح أن الجيل الثاني بدأ يتحمل مسؤوليات مختلفة داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أنه طبق مع ابنتيه نفس القاعدة التي اتبعها مع نفسه في بداية مسيرته المهنية، حيث بدأ من أسفل السلم حتى وصل إلى القمة.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق: "بناتي طالعين مثلي موظفين من الأول، ابتدوا من الأول خالص عشان يتعلموا الشغل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام الشاعر لميس الحديدي رحلة المليار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار البنوك

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
إيران تحذّر: أمريكا تستخدم سماء جيراننا لضربنا.. والأمن الإقليمي في خطر
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر: أمريكا تستخدم سماء جيراننا لضربنا.. والأمن الإقليمي في خطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان