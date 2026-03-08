إعلان

"سنتكوم" تعلن مقتل جندي أمريكي في هجمات إيران ضد السعودية

كتب : مصطفى الشاعر

10:09 م 08/03/2026

"سنتكوم" تعلن مقتل جندي أمريكي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان صادر من مقرها في تامبا بفلوريدا، عن وفاة جندي أمريكي الليلة الماضية متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الموجة الأولى من الهجمات الإيرانية.

إعلان الوفاة ومكان الإصابة

أوضحت "سنتكوم" في تدوينة مقتضبة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الجندي كان قد أُصيب بجروح بليغة في الأول من مارس الجاري، إثر استهداف صاروخي طال موقعا للقوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية خلال الموجة الأولى من الهجمات الإيرانية.

حصيلة عملية "الغضب الملحمي"

كشف البيان، أن هذا الجندي هو القتيل السابع في صفوف القوات الأمريكية منذ انطلاق العمليات القتالية ضمن ما تُعرف بعملية "الغضب الملحمي".

وأكدت القيادة المركزية أن العمليات القتالية الرئيسية "لا تزال مستمرة" في عدة جبهات بالمنطقة، وسط حالة من الاستنفار العسكري الشامل.

إجراءات بروتوكولية

أشارت "سنتكوم" إلى أنها ستلتزم ببروتوكول حجب هوية الجندي القتيل لمدة 24 ساعة، وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ ذويه رسميا، وفقا للقواعد المتبعة في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون).

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية وفاة جندي أمريكي أمريكا وإيران الحرب في إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

