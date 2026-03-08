أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهجمات العسكرية التي شنها الجيش في بيروت تعد رسالة مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، مشددا على أن العمليات تستهدف النظام وليست موجهة ضد الشعب الإيراني.

أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في طهران

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مخازن وصهاريج وقود بالقرب من طهران كانت تستعملها الحرس الثوري في عملياته، موضحا أن ضرب هذه المنشآت الليلة الماضية يؤثر بشكل مباشر على العمل العسكري للنظام الإيراني.

وأشار المتحدث، إلى أن العملية العسكرية الجارية في إيران قد تستمر لفترة طويلة، لافتا إلى نجاح قوات الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال مسؤول عسكري إيراني في قلب طهران، كان مسؤولا عن تنسيق العمليات في إسرائيل.

جيش الاحتلال والحدود الشمالية

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجنود الذين قُتلوا على الحدود الشمالية مع لبنان كانوا يؤدون مهامهم في حماية الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأكد أن إيران وحزب الله يواصلان إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن منظومات الدفاع الجوي ليست محصنة تماما ضد هذه الهجمات.

رسالة للشعب الإيراني

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى الداخل الإيراني قائلا: "أرجو من الشعب الإيراني أخذ زمام الأمور وتحديد مصيره"، مجددا التأكيد على أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى تقويض قدرات النظام لا استهداف المواطنين.