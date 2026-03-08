كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجمات الصاروخية التي تستهدف بلاده تُشن من داخل مناطق سكنية في "دول مجاورة"، في تصعيد دبلوماسي لافت.

وأكد بقائي على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن مقاتلات أمريكية تستخدم المجال الجوي لتلك الدول لشن غاراتها، محذّرا من أن هذه التحركات تضع الأمن الإقليمي برمته على المحك.

قواعد أمريكا "أهداف مستباحة"

من جانبه، وضعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، النقاط على الحروف فيما يخص بنك الأهداف، معتبرة أن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط هي "أملاك تابعة للولايات المتحدة"، وبالتالي فإن استهدافها لا يعد قصفا للدول المستضيفة لها.

رسائل "الود المشروط" ودفاع عن النفس

شددت مهاجراني على أن طهران لا تستهدف دول المنطقة، بل تمارس "تدابير وطنية" للدفاع عن نفسها ضد العدوان الأمريكي المنطلق من أراضي الجيران.

واختتمت المتحدثة تصريحاتها بلهجة تجمع بين الود والتحذير، مؤكدة أن إيران "تمد يد الصداقة" وتحترم سيادة جيرانها، لكنها تأمل في "تفهم الظروف الخاصة" التي تفرضها المواجهة الحالية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.