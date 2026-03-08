إعلان

إسرائيل تستهدف فندقا في بيروت وتزعم مقتل 5 قادة إيرانيين

كتب : محمود الطوخي

09:27 م 08/03/2026

إسرائيل تستهدف فندقا في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف فندق في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، زاعما مقتل 5 قادة مرتبطين بإيران في ظل استمرار القتال بين إسرائيل وحزب الله وتصاعد حدة العمليات العسكرية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الضربة الجوية التي نفذتها قواته البحرية ليلا أسفرت عن مقتل 5 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني أثناء "اختبائهم في فندق مدني".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، ذكرت المصادر العسكرية أن هؤلاء القادة خدموا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في لبنان وفلسطين، وشاركوا في عمليات تمويل وتسليح وتزويد حزب الله بالمعلومات الاستخباراتية.

استهداف فيلق القدس خلال القتال بين إسرائيل وحزب الله

ويعمل فيلق القدس بشكل مكثف مع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة.

وتأتي هذه العملية بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مقتل القائد بالوكالة لفيلق لبنان التابع لفيلق القدس في غارة جوية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران.

وفي لبنان، أعلنت السلطات أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا خلال أسبوع واحد من القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وأشارت الإحصاءات، إلى نزوح 517 ألف شخص، مع تأكيدات بأن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

أزمة النزوح في لبنان جراء القتال بين إسرائيل وحزب الله

وتواجه الحكومة اللبنانية، التي تعاني من ضائقة مالية حادة، صعوبات كبيرة في استيعاب الأعداد الضخمة من النازحين الذين فروا من ديارهم في مناطق واسعة من جنوب وشرق لبنان.

وخلال الأسبوع الماضي، دعت إسرائيل سكان عشرات القرى في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ضواحي بيروت الجنوبية بالكامل، إلى الإخلاء مع اشتداد وتيرة القتال بين إسرائيل وحزب الله والعمليات العسكرية المرافقة له.

