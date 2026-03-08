إعلان

في هجوم متزامن.. صواريخ إيران تستهدف العمق الإسرائيلي وقواعد أمريكية في العراق

كتب : مصطفى الشاعر

09:01 م 08/03/2026

صواريخ إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان عاجل مساء اليوم الأحد، عن إطلاق رشقات صاروخية مكثفة استهدفت العمق الإسرائيلي في "تل أبيب" ومنطقة "النقب"، بالتزامن مع ضربات طالت مواقع أمريكية في الأراضي العراقية، في تصعيد جديد وخطير.

إطلاق "الموجة 29" بصواريخ متطورة

وفي البيان العسكري الجديد، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ "الموجة التاسعة والعشرين" من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدا استخدام صواريخ من "الجيل الجديد" وهو ما يمثل تحولا تقنيا وميدانيا في طبيعة الرشقات الصاروخية الموجهة نحو أهدافها الإقليمية.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة، إثر سقوط شظايا صواريخ إيرانية ومقذوفات اعتراضية في مناطق متفرقة بوسط إسرائيل، وسط حالة من الذعر سادت الشوارع فور تفعيل صافرات الإنذار وتصدي منظومات الدفاع الجوي للهجوم الواسع.

امتداد النيران للعراق

لم يقتصر الهجوم على الجبهة الإسرائيلية، بل شمل ضربات صاروخية استهدفت ما وصفه الحرس الثوري بـ"مواقع تابعة لجهات معادية" في العراق، مما يفتح الباب أمام اتساع رقعة الصراع الإقليمي وتعدد الجبهات المشتعلة في وقت واحد.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

