مركز السلامة النووية يعلن استهداف منشأة للتعقيم بأشعة غاما في إيران

كتب : مصراوي

07:23 م 08/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

أعلن مرکز نظام السلامة النووية الإيراني، تعرض منشأة للتعقيم بأشعة غاما في أصفهان لهجوم أمريكي إسرائيلي يوم السبت.

وقال مرکز نظام السلامة النووية في بيان اليوم الأحد، أن نتائج الرصد البيئي حتى اللحظة لم تسجل أي زيادة في معدلات جرعات أشعة غاما أو أي تلوث إشعاعي عقب استهداف المنشأة بأصفهان.

وأضاف المركز أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشأة، لافتًَا إلى أن هذه الوحدة كانت تستخدم لحفظ المنتجات الزراعية بالإشعاع.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران دخلت مرحلة خطيرة مع استهداف بنى الطاقة الإيرانية.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مرافق تخزين الوقود لا تقل عن كونها حربًا كيميائية متعمدة، وجرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

الحرب على إيران - السلامة النووية - إيران وأمريكا - الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

الحرب على إيران السلامة النووية إيران وأمريكا الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

