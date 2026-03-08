إعلان

البحرين: إيران استهدفت محطة لتحلية المياه

كتب : مصراوي

05:51 م 08/03/2026 تعديل في 05:51 م

إطلاق صاروخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دبي (أ ب)

اتهمت البحرين إيران بقصف محطة لتحلية المياه، اليوم الأحد، في خطوة أثارت مخاوف من أن تصبح البنية التحتية المدنية أهدافا مشروعة في الحرب، وذلك في وقت توعد فيه الرئيس الإيراني بتوسيع هجمات بلاده على الأهداف الأمريكية في أنحاء المنطقة، في مواجهة الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المكثفة.

وأدت ضربة شنتها إسرائيل في وقت متأخر من الليل على منشأة نفطية في طهران إلى تصاعد الدخان في أجزاء من العاصمة الإيرانية، اليوم الأحد، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحملة التي بدأت منذ 9 أيام، والتي امتدت تداعياتها عبر المنطقة ويبدو أنه لا نهاية لها في الأفق.

وهدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، بتصعيد الهجمات على الأهداف الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، متراجعا عن تصريحاته التصالحية التي أدلى بها قبل يوم، والتي اعتذر فيها عن الهجمات على أراضي جيران بلاده في الخليج.

وفي تصريحات مصورة بتقنية الفيديو، اليوم الأحد، قال بزشكيان إن رد إيران العسكري سيزداد قوة فقط.

وأضاف بزشكيان: "عندما نتعرض للهجوم، يصبح لا خيار أمامنا سوى الرد. وكلما زاد الضغط الذي يفرضونه علينا، سيكون ردنا أقوى بطبيعة الحال. إيراننا، بلدنا، لن تنحني بسهولة في مواجهة التنمر أو القمع أو العدوان – ولم تفعل ذلك مطلقا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج إيران إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان
رمضان ستايل

"سفر ونجاحات".. مواليد 4 أبراج على موعد مع الثراء في رمضان

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
إطلالة أنيقة لشيماء سيف في الحلقة 18 من برنامج رامز ليفل الوحش
رمضان ستايل

إطلالة أنيقة لشيماء سيف في الحلقة 18 من برنامج رامز ليفل الوحش
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه