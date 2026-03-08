إعلان

"انتهاك للقانون الدولي".. سويسرا تدين الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران

كتب : د ب أ

04:00 م 08/03/2026

الحرب في إيران

وصفت الحكومة السويسرية حرب إيران الدائرة منذ مطلع الأسبوع الماضي بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وفي تصريحات لصحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية الصادرة اليوم الأحد، قال وزير الدفاع السويسري مارتين بفيستر إن "المجلس الفيدرالي يرى أن الهجوم على إيران يمثل انتهاكًا للقانون الدولي".

ويطلق اسم "المجلس الفيدرالي" في سويسرا على الحكومة المكونة من سبعة أعضاء.

وأضاف بفيستر موضحا سبب هذا التوصيف للحرب :"لأننا نعتبرها انتهاكًا لحظر استخدام القوة، فإننا ندعو جميع أطراف الصراع إلى وقف العنف وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن الأطراف المعنية تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لأنها جميعًا لا تلتزم بحظر استخدام القوة.

وينص مبدأ الحياد السويسري على بنود من بينها عدم تصدير الأسلحة إلى أطراف تخوض حربًا، ولهذا حظرت الحكومة السويسرية على سبيل المثال على ألمانيا نقل ذخائر دبابات اشترتها من سويسرا إلى أوكرانيا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي أثار خيبة أمل لدى شركاء أوروبيين لسويسرا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت برن ستوقف صادرات الأسلحة إلى الولايات المتحدة، قال بفيستر:" هذا ما ستقرره وزارة الاقتصاد والمجلس الفيدرالي بمجرد تقديم طلبات تصدير. حتى الآن لم يُقدّم أي طلب".

الحرب في إيران سويسرا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي أمريكا وإيران الشرق الأوسط

