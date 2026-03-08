قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إسرائيل قد تقصف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة في إيران، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف مستودعا للنفط في طهران، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وأوضح كوهين، في مقابلة أجراها مع محطة "103 إف إم" الإذاعية، ردا على سؤال بشأن الضربات المستقبلية على منشآت توليد الطاقة: "هناك أيضا احتمالية لاستهداف مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة. وهناك مجموعة من الأهداف الأخرى".

وذكر أن "جميع الأهداف مطروحة... نعم، هذا تصعيد، وسيكون هناك المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة".

ومع ذلك، أضاف كوهين أن إسرائيل تهدف إلى التركيز - بقدر الإمكان - على الأهداف المرتبطة بالنظام الإيراني نفسه.

إسرائيل تعلن استهداف مستودعات لتخزين الوقود في إيران

في وقت سابق اليوم، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في أنحاء إيران ضمن سلسلة جديدة من الهجمات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تطبيق "تليجرام"، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت خلال الليل، "مستودعات لتخزين الوقود" في العاصمة طهران، للمرة الأولى.