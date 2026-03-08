إعلان

"أمن العرب خط أحمر".. أبو الغيط: لم نكن نتوقع هذا الغدر

كتب : محمد جعفر

02:24 م 08/03/2026

أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الاجتماع الوزاري الطارئ الذي انطلق اليوم يبعث برسالة حازمة للمجتمع الدولي بأن الدول العربية تقف صفاً واحداً في مواجهة أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لسلامة أراضيها.

أوضح أبو الغيط في كلمته خلال الاجتماع المنعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، أن الاعتداءات الأخيرة مُدانة ومرفوضة عربياً على المستويين الحكومي والشعبي، وأشار إلى أن هذه الهجمات تنتهك المواثيق الدولية بشكل صارخ باستهدافها المباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية، واصفاً إياها بأنها "سياسة متهورة" تضرب مبادئ حسن الجوار في الصميم وتستهدف الأمن القومي العربي ككل.

رد غادر على جهود التهدئة

أكد الأمين العام أن الدول العربية لم تكن طرفاً في هذه الحرب ولم تسعَ لاندلاعها، مشيراً إلى الجهود الحثيثة والمخلصة التي قادتها سلطنة عمان إلى جانب مصر وقطر لتجنيب المنطقة، بما فيها إيران، ويلات الصراع الدائر، وأضاف بحزم: "لم نكن نتوقع أبداً أن يكون الرد على التمسك بالدبلوماسية هو الصواريخ والمسيرات الغادرة التي تستهدف العُمران والإنسان".

موقف حاسم من استخدام الأراضي والأجواء العربية

شدد أبو الغيط على أن الدول العربية أعلنت مسبقاً رفضها القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها كمنطلقات لأي عمليات عسكرية، معتبراً أن تجاوز هذه الثوابت يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي، واختتم كلمته بالتأكيد على أنه لا يمكن تبرير هذه الهجمات بأية حجة، وأن الجامعة العربية ستظل المظلة التي توحد الموقف العربي ضد أي عدوان خارجي.

أحمد أبو الغيط الجامعة العربية اجتماع وزاري طارئ الأمن القومي العربي مسيرات وصواريخ إيران حرب إيران وأمريكا إيران وأمريكا الهجمات على الخليج

