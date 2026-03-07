إعلان

كينيا.. مصرع 25 شخصا على الأقل وتعطيل رحلات جوية بعد سقوط أمطار غزيرة في العاصمة

كتب : مصراوي

07:43 م 07/03/2026

مصرع 25 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في كينيا

نيروبي (أ ب)

لقي 25 شخصا حتفهم وتعطلت الرحلات الجوية وتم نشر الجيش، حيث تقطعت السبل بسائقي السيارات في العاصمة الكينية لساعات اليوم السبت، بعد أن غمرت المياه الطرق في أعقاب هطول أمطار غزيرة طوال الليل.

وقال جورج سيدا، قائد شرطة نيروبي اليوم السبت إن بعض الأشخاص غرقوا وآخرين صعقوا بالكهرباء، محذرا من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف سيدا أن أكثر من 100 مركبة تضررت، وانقلب بعضها على جانب الطريق وفي مواقف السيارات.

وأعلنت الخطوط الجوية الكينية اليوم السبت أن الرحلات الجوية تعطلت، حيث تم تحويل بعضها إلى مدينة مومباسا الساحلية وأن الاضطرابات ستستمر لساعات.

وتم نشر الجيش لمساعدة خدمات الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة أمس الجمعة واستمرت طوال الليل، مما أدى إلى غمر المركبات وإجبار سائقي السيارات في بعض المناطق على الخوض في المياه التي وصلت إلى مستوى مرتفع للوصول إلى أرض أكثر ارتفاعا.

وتم تداول مقاطع فيديو لمنازل غارقة بالمياه ومركبات مقلوبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس ويليام روتو إنه تم نشر فريق من هيئات مختلفة لدعم الأشخاص المعرضين لخطر وشيك ونقلهم إلى مناطق أكثر أمنا في ظل استمرار هطول الأمطار في البلاد. وأضاف أن الحكومة ستتكفل بنفقات علاج المتضررين، ووجه بتوزيع مساعدات غذائية على العائلات المتضررة.

وتم نشر وحدة إنقاذ عسكرية خلال الليل لدعم خدمات الطوارئ، حيث كافحت وحدات الاستجابة التابعة للصليب الأحمر الكيني للوصول إلى المحتاجين.

وقال أحمد إدريس الأمين العام للصليب الأحمر الكيني إن فرق البحث والإنقاذ تعمل بلا كلل لمساعدة العالقين.

وكتب على منصة إكس: "نحن مقيدون بشدة بسبب الازدحام المروري والوضع على الطرق التي ارتفع فيها منسوب المياه بشدة. إننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى المحتاجين".

يشار أن انهيارات أرضية في غرب كينيا جراء الأمطار الغزيرة في شهر نوفمبر الماضي أدت إلى مقتل 26 شخصا.

الأمطار الغزيرة كينيا تعطل الرحلات الجوية حالة الطوارئ شرطة نيروبي

