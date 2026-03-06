أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الجمعة، أن هجومًا نُسب إلى إيران استهدف فندقين ومبنى سكنيًا داخل العاصمة المنامة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المواقع المستهدفة دون تسجيل أي خسائر بشرية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجهات المختصة باشرت فورًا التعامل مع آثار الهجوم، حيث جرى تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة، مع التأكيد على سلامة المواطنين والمقيمين وعدم وقوع إصابات جراء الاستهداف.



وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق من فجر الجمعة تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق المنامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في حالات الطوارئ.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تواصل إيران منذ يوم السبت الماضي تنفيذ هجمات استهدفت عددًا من دول الخليج، شملت منشآت للطاقة ومرافق حيوية في كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وعُمان إلى جانب البحرين.