أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعًا لآليات جيش الدفاع الإسرائيلي في الموقع المستحدث ببلدة مركبا للمرة الثالثة، وذلك عبر صلية صاروخية.

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضًا تجمعًا لآليات الجيش الإسرائيلي المتقدمة باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها وإجبارها على التراجع.

كان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن على العدو أن يتوقع ضربات موجعة في كل موجة عملياتية.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن لدى إيران ابتكارات وأسلحة جديدة في الطريق ولم يتم استخدامها من قبل.