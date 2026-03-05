إعلان

إيران تشكر السعودية على موقفها السيادي وتنفي استهداف السفارة الأمريكية بالرياض

كتب : مصطفى الشاعر

06:58 م 05/03/2026

إيران والسعودية

أعرب السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، عن تقدير بلاده البالغ لموقف الرياض "الرافض" لاستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمل عسكري يستهدف طهران.

وأكد السفير، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن إيران "ممتنة" للجانب السعودي لتمسكه بمبدأ عدم السماح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستغلال الأجواء أو المياه الإقليمية للمملكة كمنطلق للهجمات، مشددا على أن طهران تثق تماما في الوعود والتأكيدات التي سمعتها مرارا من "الأشقاء في السعودية".

نفي التورط في الهجوم

في سياق متصل، نفى السفير الإيراني بشدة الاتهامات الموجّهة لبلاده بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مجمع السفارة الأمريكية في الرياض بواسطة طائرات مسيّرة هذا الأسبوع.

وجاء نفي عنايتي، ردا على اتهامات سعودية سابقة لطهران بالمسؤولية عن الحادث، مؤكدا أن بلاده "ليس لها أي دور في هذا الهجوم".

المسؤولية والشفافية

شدد السفير الإيراني على أن طهران تتعامل بشفافية مع عملياتها العسكرية، قائلا: "إذا كانت قيادة العمليات في طهران قد هاجمت مكانا ما، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك". وأضاف أن الادعاءات بتورط إيران في استهداف البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالرياض لا أساس لها من الصحة، مجددا رغبة بلاده في الحفاظ على التفاهمات الأمنية والسياسية مع الجانب السعودي.

تأتي هذه التصريحات في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.

إيران السعودية الرياض السفارة الأمريكية في الرياض هجمات على الخليج حرب إسرائيل وإيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامئني

