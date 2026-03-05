إعلان

وسط أنباء عن إصابات.. إسرائيل تستهدف مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس

كتب : مصراوي

02:50 ص 05/03/2026

غارات إسرائيلية أرشيفية

وكالات

استهدفت غارة اسرائيلية مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمال لبنان، وسط أنباء عن سقوط اصابات، بالإضافة إلى استهداف شقة في مبنى في مخيم البداوي.

وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، غارتين متزامنتين استهدفتا سيارتين على أوتوستراد مطار بيروت.

وأظهرت لقطات مصورة متدولة آثار الغارتين واحتراق السيارتين، فيما هرعت الجهات المختصة إلى الموقع.

كما شن الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء، غارات عديدة استهدفت بلدات: الطيري، برعشيت، دبي، رشاف، حداثا، والنبطية جنوبي لبنان. وقصف بالمدفعية على مدينة الخيام الجنوبية، التي شهدت مواجهات مباشرة مع "حزب الله".

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه أنهى موجة غارات إضافية، و"فكّك البنية التحتية لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان"، زاعما أنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها، العديد من مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، والواقعة جنوب نهر الليطاني. وشملت هذه المواقع منشأة لإنتاج الطائرات المسيّرة".

تأتي هذه المستجدات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي محاولاته للتوغل في بلدات جنوب لبنان، فيما يواجه تصديا من حزب الله عبر استهداف مواقع حدودية وأهداف في عمق إسرائيل، فضلا عن ضرب الدبابات والمسيّرات.

في السياق ذاته، أدى العدوان الإسرائيلي إلى موجة نزوح كبيرة شملت بلدات الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وعددا من مناطق شرقي لبنان، مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، وفقا لروسيا اليوم.

غارة اسرائيلية غارة اسرائيلية على شمال لبنان شمال لبنان الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال

