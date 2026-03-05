

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، بدء موجة غارات جوية جديدة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت والمناطق الجنوبية للبلاد.

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في حي الغبيري، يحذر من وجودهم بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

وذكرت التعليمات أن كل من يتواجد في مبنى حدده باللون بالأحمر على خارطة مرفقة بنص التحذير والمباني المجاورة له يجب عليه الإخلاء فورا، والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر.

واستهدفت الغارات مباني في حارة حريك والشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى شقق سكنية وسيارات على طريق المطار، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي جنوب لبنان، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات دبين، رشاف، حداثا، النبطية، برعشيت، قبريخا، حولا، تولين، صفد البطيخ ومجدل سلم، فيما تعرضت مناطق وادي السلوقي ووادي حسن للقصف المدفعي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء بيروت والمناطق الجنوبية.

وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي عن توغل قوات برية عند أطراف الخيام والضاحية الجنوبية.

فيما أصدرت الجبهة الداخلية اللبنانية إنذارات للمدنيين القاطنين قرب منشآت حزب الله في حارة حريك، مطالبة إياهم بإخلاء المباني والابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر حفاظا على سلامتهم، وفقا لروسيا اليوم.