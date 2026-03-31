إيران تطلق الموجة الـ88 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.. فيديو

كتب : وكالات

10:50 م 31/03/2026

إبراهيم ذو الفقاري

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات الإيرانية نفذت الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.

وأضاف المتحدث الإيراني، أن القوات استهدفت تل أبيب والجليل والنقب ومناطق صهيونية متفرقة بالصواريخ ضمن هذه الموجة.

حزب الله والحوثيون يستهدفون إسرائيل

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن هجمات إسرائيل.

إيران تتوعد قادة أمريكا وإسرائيل في المنطقة

وفي وقت سابق، وجه إبراهيم ذو الفقاري رسالة إلى إسرائيل وأمريكا، قائلا: "لأنكم استهدفتم المساكن الخاصة لقادتنا وعائلاتهم، فسيتم الآن استهداف جميع قادتكم في المنطقة في مساكنهم الخاصة أيضاً".

حرب إيران الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية الوعد الصادق 4

