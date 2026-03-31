إيران تطلق الموجة الـ88 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.. فيديو
قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات الإيرانية نفذت الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.
وأضاف المتحدث الإيراني، أن القوات استهدفت تل أبيب والجليل والنقب ومناطق صهيونية متفرقة بالصواريخ ضمن هذه الموجة.
حزب الله والحوثيون يستهدفون إسرائيل
وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن هجمات إسرائيل.
إيران تتوعد قادة أمريكا وإسرائيل في المنطقة
وفي وقت سابق، وجه إبراهيم ذو الفقاري رسالة إلى إسرائيل وأمريكا، قائلا: "لأنكم استهدفتم المساكن الخاصة لقادتنا وعائلاتهم، فسيتم الآن استهداف جميع قادتكم في المنطقة في مساكنهم الخاصة أيضاً".
BREAKING: IRGC SPOKESMAN:— Iran's Revolutionary Guard (@Guard__News) March 31, 2026
"Because you targeted our leaders' private residences and families, all your leaders in the region will now be targeted at their private residences as well". pic.twitter.com/XIHwr8EJkx