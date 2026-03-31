قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، إن القوات الإيرانية نفذت الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.

وأضاف المتحدث الإيراني، أن القوات استهدفت تل أبيب والجليل والنقب ومناطق صهيونية متفرقة بالصواريخ ضمن هذه الموجة.

حزب الله والحوثيون يستهدفون إسرائيل

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن هجمات إسرائيل.

إيران تتوعد قادة أمريكا وإسرائيل في المنطقة

وفي وقت سابق، وجه إبراهيم ذو الفقاري رسالة إلى إسرائيل وأمريكا، قائلا: "لأنكم استهدفتم المساكن الخاصة لقادتنا وعائلاتهم، فسيتم الآن استهداف جميع قادتكم في المنطقة في مساكنهم الخاصة أيضاً".