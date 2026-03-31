أول تعليق من البيت الأبيض على مبادرة باكستان والصين لوقف حرب إيران.. ماذا قال؟

كتب : عبدالله محمود

09:42 م 31/03/2026

البيت الأبيض

علّق مسؤول في البيت الأبيض، على المبادرة التي أطلقتها الصين وباكستان لوقف الحرب على إيران، مؤكداً موقف الولايات المتحدة من التحركات الدبلوماسية الجارية.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة الباكستانية الصينية تأتي في وقت حساس، مشدداً على أن بلاده لن تجري مفاوضات حساسة عبر الإعلام.

وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض، "أن الولايات المتحدة تتحدث مع الأشخاص المناسبين داخل النظام الإيراني وهم تواقون لإبرام اتفاق"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقة أنه سيتم التوصل قريباً إلى اتفاق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "ترامب كان واضحاً بشأن العواقب المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت الصين وباكستان مبادرة دبلوماسية تهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مؤكدتين ضرورة استعادة الاستقرار في الممرات المائية الحيوية التي تأثرت جراء المواجهة العسكرية.

حرب إيران البيت الأبيض إنهاء حرب إيران الشرق الأوسط باكستان والصين

