بالمسيّرات الانتحارية.. إيران تعلن استهداف مراكز اتصالات مهمة في إسرائيل

كتب : وكالات

07:27 م 31/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

قال الجيش الإيراني إنه سيواصل الرد على أي عدوان دون أي تردد حتى إزالة شبح الحرب بالكامل عن إيران ومعاقبة المعتدين، على حد وصفه.

إيران تستهدف منطقة صناعية في حيفا

وأضاف الجيش الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه استهدف مراكز إستراتيجية ومهمة للاتصالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمسيّرات الانتحارية، مشيراً إلى أنه استهدف أيضا الصناعات التابعة لشركات زيمنس وتلكوم في بن جوريون وحيفا.

إسرائيل تعترض صاروخين من أصل 5 صواريخ

وفي ذات السياق، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن منطقة خليج حيفا شمالي إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت القناة العبرية، أنه جرى إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا شمالي إسرائيل جرى اعتراض صاروخين منها.

ومن جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا وضواحيها والكريوت إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

