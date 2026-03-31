بعد تهديد الحرس الثوري.. الرئيس اللبناني: حريصون على تأمين الجامعة الأمريكية ببيروت

كتب : د ب أ

11:44 ص 31/03/2026

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرص بلاده على تأمين الجامعة الأمريكية في بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس عون قوله، خلال استقباله رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضلو خوري، إن الدولة "حريصة على أمن المؤسسات التربوية ولا سيما الجامعة الأمريكية"، مشددًا على أنّ "الإجراءات الأمنية المعتمدة في العاصمة تشمل أيضًا الصروح التربوية اللبنانية والأجنبية".

الحرس الثوري يهدد باستهداف الجامعات الأمريكية

وكانت الجامعة الأمريكية في بيروت أعلنت في بيان صحفي اعتماد نظام التعليم عن بُعد أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، مع إلغاء أي أنشطة تعليمية أو اختبارات في الحرم الجامعي، ويأتي ذلك إثر تهديدات من الحرس الثوري الإيراني باستهداف الجامعات الأمريكية في المنطقة، ردا على قصف جامعات إيرانية في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

ورغم أن الجامعة الأمريكية في بيروت أكدت أنه لا يوجد أي دليل على تهديد مباشر ضد الجامعة، فإنها بررت اعتماد منظومة التعليم عن بُعد باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لحماية الطلاب والموظفين.

