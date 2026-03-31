إيران تُعلن استهداف سفينة حاويات إسرائيلية


كتب- محمد أبو بكر:

01:39 ص 31/03/2026

أعلنت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، أنه استهدف سفينة حاويات إسرائيلية كانت ترفع علم "دولة ثالثة"، وفق وكالة فارس الإيرانية.

كانت أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" ومنطقة الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية، إثر رصد هجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في تطور ميداني متسارع.

أكدت القناة "12" العبرية، اليوم الإثنين، وقوع هجومين صاروخيين متتاليين من إيران استهدفا منطقة المركز خلال 10 دقائق فقط.

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق "موجة ثانية" من الصواريخ الباليستية باتجاه قلب الأراضي المحتلة، فيما هزّت انفجارات عنيفة سماء مستوطنات الضفة الغربية والوسط، ناتجة عن محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض "وابل الصواريخ" المنطلقة من الشرق.

وفي تفاصيل ميدانية خطيرة، كشفت القناة "11" العبرية، عن سقوط شظايا وذخائر ناتجة عن "صواريخ عنقودية" إيرانية في مناطق مفتوحة، وسط حالة من الذعر والهلع في صفوف المستوطنين الذين هرعوا إلى الملاجئ، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

