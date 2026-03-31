الإنقاذ الدولية: انقطاع إمدادات الوقود والمساعدات سيدفع العمليات الإنسانية إلى الانهيار


كتب- محمد أبو بكر:

01:34 ص 31/03/2026

حرب إيران

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم، من أن الحرب في إيران وتأثيرها على مضيق هرمز يعطلان سلاسل إمداد الوقود والمساعدات، الأمر الذي سيدفع العمليات الإنسانية إلى نقطة الانهيار إذا استمرت الأزمة.

وبحسب لجنة الإنقاذ الدولية، فقد بدأت دول أفريقية مثل نيجيريا والسودان والصومال بالفعل في رؤية تأثير ارتفاع أسعار الوقود ونقص المساعدات والغذاء الذي كان من المفترض تقديمه لمساعدة المحتاجين، بحسب إن بي سي نيوز.

وقال بوب كيتشن، نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لشؤون الطوارئ، في بيان: "هكذا تتحول الأزمة العالمية إلى أزمة إنسانية، ونشهد بالفعل العواقب، وتقليص العيادات لنطاق عملها، وانخفاض مستوى خدمات التوعية، وارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع من قدرة الميزانيات على مواكبتها".

وأضاف: "بدون استعادة سلاسل التوريد أو ضخ التمويل لمواجهة ارتفاع التكاليف، سيترجم هذا مباشرة إلى حرمان المزيد من الناس من الخدمات التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
رياضة عربية وعالمية

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية
زووم

حدث بالفن |عزاء فاطمة كشري وأزمة فنان مع أسرة رشدي أباظة والحالة الصحية

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها