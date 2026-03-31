حذرت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم، من أن الحرب في إيران وتأثيرها على مضيق هرمز يعطلان سلاسل إمداد الوقود والمساعدات، الأمر الذي سيدفع العمليات الإنسانية إلى نقطة الانهيار إذا استمرت الأزمة.

وبحسب لجنة الإنقاذ الدولية، فقد بدأت دول أفريقية مثل نيجيريا والسودان والصومال بالفعل في رؤية تأثير ارتفاع أسعار الوقود ونقص المساعدات والغذاء الذي كان من المفترض تقديمه لمساعدة المحتاجين، بحسب إن بي سي نيوز.

وقال بوب كيتشن، نائب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لشؤون الطوارئ، في بيان: "هكذا تتحول الأزمة العالمية إلى أزمة إنسانية، ونشهد بالفعل العواقب، وتقليص العيادات لنطاق عملها، وانخفاض مستوى خدمات التوعية، وارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع من قدرة الميزانيات على مواكبتها".

وأضاف: "بدون استعادة سلاسل التوريد أو ضخ التمويل لمواجهة ارتفاع التكاليف، سيترجم هذا مباشرة إلى حرمان المزيد من الناس من الخدمات التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة".