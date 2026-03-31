تسرب نفطي.. إيران تستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي


كتب- محمد أبو بكر:

01:30 ص 31/03/2026

ناقلة نفط - أرشيفية

كشفت مؤسسة البترول الكويتية، أن ناقلة نفط خام كويتية تعرضت لاستهدف إيراني أثناء وجودها بميناء دبي.

وأضافت المؤسسة، أن الاعتداء على الناقلة أسفر عن أضرار مادية واندلاع حريق مع احتمال تسرب نفطي.

وفي سياق متصل، أوضح الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.

كانت أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" ومنطقة الأغوار ومستوطنات الضفة الغربية، إثر رصد هجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في تطور ميداني متسارع.

وأكدت القناة "12" العبرية، اليوم الإثنين، وقوع هجومين صاروخيين متتاليين من إيران استهدفا منطقة المركز خلال 10 دقائق فقط.

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق "موجة ثانية" من الصواريخ الباليستية باتجاه قلب الأراضي المحتلة، فيما هزّت انفجارات عنيفة سماء مستوطنات الضفة الغربية والوسط، ناتجة عن محاولات منظومات الدفاع الجوي اعتراض "وابل الصواريخ" المنطلقة من الشرق.

وفي تفاصيل ميدانية خطيرة، كشفت القناة "11" العبرية، عن سقوط شظايا وذخائر ناتجة عن "صواريخ عنقودية" إيرانية في مناطق مفتوحة، وسط حالة من الذعر والهلع في صفوف المستوطنين الذين هرعوا إلى الملاجئ، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
رياضة عربية وعالمية

بينها مصر ضد إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
أخبار مصر

تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها