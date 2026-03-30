أعلن قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان عن إلقاء القبض على 48 من متزعمي الشبكات والخلايا التجسسية والجماعات المناهضة للثورة منذ بداية الحرب.

وقال قائد الشرطة الإيرانية، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم إلقاء القبض على 46 شخصا متورطا بشبكة بيع أجهزة الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" في 19 محافظة.

وأوضح رضا رادان أنه تم ضبط 139 جهاز ستارلينك وأجهزة توجيه اتصال، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على 77 عميلاً ينتمون للجماعة الشاهنشاهية.

وأشار قائد شرطة إيران إلى أنه تم إلقاء القبض على 197 شخصاً كانوا يتعاونون بشكل دائم مع الشبكات الإعلامية الإرهابية التي تحرض ضد إيران.

وذكر القائد الإيراني أنه تم إلقاء القبض على 481 من المخلين بالأمن النفسي للمجتمع بصفتهم ناشطين في الفضاء المجازي.