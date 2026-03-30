نفت تركيا صحة تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن احتمال تدخلها عسكريًا في الحرب الجارية، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع.

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التركية، في بيان اليوم الإثنين، إن الادعاءات بشأن تدخل أنقرة لصالح إيران أو دخولها إلى لبنان "عارية تمامًا من الصحة" وتهدف إلى التضليل.

وأوضح البيان أن تركيا، منذ بداية الأزمة، أعلنت موقفها بعدم الانخراط في العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن جهودها تتركز على المسار الدبلوماسي لإنهاء التصعيد ومنع اتساع رقعة الحرب.

وأضاف أن أنقرة، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تواصل تحركاتها لاحتواء الأزمة ودفع الأطراف نحو التهدئة، مؤكدًا أن هذا الدور يحظى بتقدير الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أن نشر مثل هذه الادعاءات يأتي في إطار ما وصفه بـ"الحرب النفسية" التي تستهدف تشويه صورة تركيا وتقويض دورها في الوساطة.

ودعت السلطات التركية الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.