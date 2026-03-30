إعلان

مستشار سابق لـ ترامب: أزمة إيران ووضع عرب الخليج المصدرين للنفط فرصة لنا

كتب : مصراوي

08:15 ص 30/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اعتبر مستشار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أزمة إيران وتفاقم وضع الدول الخليجية المصدرة للنفط يتيح لدول بينها الولايات المتحدة وروسيا زيادة إمدادات الطاقة للسوق العالمية.

قال المستشار السابق لترامب في حملته الانتخابية، جورج بابادوبولوس، أن الأزمة المستمرة في إيران وإغلاق مضيق هرمز، فرصة ممتازة للبرازيليين والجايانيين (سكان دولة غيانا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية والأمريكيين والروس لسد الفجوات في سوق الطاقة".

أضاف أن وضع الدول العربية المصدرة للطاقة يزداد تعقيدا بسبب وجودها في مناطق قريبة من العمليات العسكرية ومن مضيق هرمز المغلق.

وأدت التصعيدات حول إيران إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يُعد ممرا حيويا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربية إلى الأسواق العالمية، كما أثر ذلك على حجم الصادرات والإنتاج في المنطقة.

كان الرئيس ترامب قد دعا سابقا كلا من الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودولا أخرى إلى إرسال سفن إلى مضيق هرمز لاستعادة حركة الملاحة فيه.

إلا أن ألمانيا وفرنسا رفضتا دعم هذه المبادرة، فيما صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن دول الاتحاد غير مستعدة لإرسال أسطول بحري إلى هناك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران.

وتقوم إيران بدورها بتوجيه ضربات انتقامية ضد الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهداف المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران تأثير إيران على النفط النفط أزمة إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

