

كشفت "القناة 12 العبرية"، عن مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للتحضيرات العسكرية داخل جيش الاحتلال، قبيل صدور قرار انطلاق الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف إيرانية في 28 فبراير الماضي.

تقييم ميداني بحضور أمريكي

ظهر في الفيديو رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، وهو يجري تقييما نهائيا للموقف الميداني بحضور مسؤولين عسكريين أمريكيين، قبيل انطلاق العملية التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد".

تنسيق مع الجانب الأمريكي

بحسب ما أوردته القناة العبرية، فإن الاجتماع شهد حضورا بارزا لـ "المسؤولين الأمريكيين"، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة للتنسيق العملياتي المشترك قبل إعطاء إشارة البدء، إذ يتزامن هذا التحرك العسكري في ظل حالة من الاستنفار والترقب الأمني في المنطقة.

أهداف عملية زئير الأسد

أشارت التقارير العبرية إلى أن التقييم الأمني المشترك بين تل أبيب وواشنطن ركز على ضمان أعلى مستويات الجاهزية الهجومية والدفاعية، واختبار التنسيق الميداني المباشر بين الجانبين لمواجهة أي تهديدات إقليمية محتملة خلال تنفيذ العملية.

תיעוד מההיערכות למבצע "שאגת הארי": הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר בהערכת מצב עם השותפים האמריקנים, טרם פתיחת המבצע

צילום: דובר צה"ל@shapira_nitzan — החדשות - N12 (@N12News) March 29, 2026

قائمة ضحايا "زلزال القيادة" في طهران

أسفرت الحملة العسكرية الواسعة على إيران عن اغتيال حشد من كبار القادة والمسؤولين، وجاء في مقدمتهم المرشد الإيراني "علي خامنئي"، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي "علي لاريجاني"، بالإضافة إلى وزير المخابرات "إسماعيل الخطيب".

وشملت قائمة الخسائر الإيرانية قيادات عسكرية رفيعة، من بينهم "علي شمخاني" مستشار خامنئي، وقائد بحرية الحرس الثوري "رضا تنغسيري"، والقائد الأعلى للحرس الثوري "محمد باكبور"، ووزير الدفاع "عزيز ناصر زاده".

كما طالت الضربات كلا من قائد قوات الباسيج "رضا سليماني"، ورئيس مخابرات البحرية التابعة للحرس الثوري "بهنام رضائي"، إلى جانب عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين الآخرين الذين لقوا مصرعهم خلال الهجوم.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.