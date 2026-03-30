السعودية: تدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط

كتب : د ب أ

01:11 ص 30/03/2026

أعلنت السعودية مساء اليوم الأحد تدمير صاروخ طواف أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة الغنية بالنفط.

و صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، مساء اليوم الأحد" بأنه تم رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية".

وكان اللواء الركن تركي المالكي، صرَّح في وقت سابق اليوم الأحد، بأنه تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأعلن المالكي أمس السبت اعتراض وتدمير 5 مسيّرات وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 841 طائرة مسيرة، و58 صاروخًا باليستيًا، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض السعودية ودول الخليج لعدوان بمسيّرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها المستمرة منذ ذلك اليوم.

