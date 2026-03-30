قالت وزارة الطاقة الإيرانية إن أحدث الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، استهدفت شبكات الكهرباء في العاصمة طهران.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، نقلا عن وزارة الطاقة، أنه أعقب ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق، حيث تم إرسال فرق الطوارئ إلى المناطق المتضررة لاستعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وفي غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ هجمات جديدة على أهداف ذات صلة بالقيادة الإيرانية.